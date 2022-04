Com o clipe de "Envolver", Anitta alcançou o topo do ranking de videoclipes mais vistos do YouTube no mundo durante a última semana. Os dados são atualizados todas as terças pela própria plataforma, e esse marco foi alcançado três semanas após a música ter alcançado primeiro lugar entre as mais ouvidas do mundo no Spotify no dia 25 de março. Ela já estava no Top 10 desde o dia 19 do mês passado.

Leia também:

- Xand Avião e Zé Vaqueiro são atrações do Festival Viiixe, em Goiânia

- Começa a venda de ingressos para show do Guns N’ Roses em Goiânia

O vídeo da cantora de 29 anos já acumula mais de 140 milhões de visualizações, e soma sete semanas consecutivas nas paradas de sucesso do YouTube. O clipe ficou entre os mais vistos entre 8 e 14 de abril. Na semana anterior, de 1º a 7 de abril, já constava em terceiro.

O marco se restringe aos videoclipes da plataforma, já que no ranking de músicas mais acessadas na rede --que inclui videoclipes e outros vídeos musicais--, "Envolver" fica na sétima posição.

Mesmo com um feito inédito para um artista brasileiro no Spotify, mais de 60% dos plays que o levaram ao topo vindos só do Brasil, segundo levantamento do DeltaFolha.