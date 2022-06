Depois de agradecer pelas orações e torcida dos fãs, Anitta usou o perfil do Instagram para explicar o procedimento cirúrgico pelo qual o pai, Mauro Machado passou. Na noite do último domingo (5), o Painitto fez uma cirurgia para retirada de um câncer no pulmão O medo, entretanto, era que houvesse metástase, mas uma biópsia revelou que o tumor foi completamente removido. “Milagres acontecem. Orações funcionam, as rezas de vocês, as energias de vocês. Meu pai está 100% curado”, disse a cantora.

Segundo Anitta, o pai teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no início da semana passada. Ao fazer os exames, descobriu um câncer no pulmão. “Deu tudo certo, a cirurgia saiu como a gente esperava. O próximo passo era saber o resultado da biópsia para saber as coisas que tinham ao lado [do câncer] para saber se tinha metástase. Não teve. Curado 100%. Está saindo do hospital já já, vai continuar, óbvio, em observação porém um milagre. Obrigada, Deus, Omulu, orixás.”

Médica goiana

Referência durante a pandemia, a médica cardiologista goiana Ludhmila Hajjar, que também é professora da Universidade de São Paulo (USP), também foi mencionada por Anitta. A cirurgia foi sob comando de Hajjar, que é conhecida entre os famosos e que em 2021 recusou o convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde.

“Acabou! Na semana passada, fui pego na única coisa que pode realmente atrapalhar minha força. MINHA FAMÍLIA. Meu pai (meu melhor amigo) teve um derrame de repente no início da semana e então as coisas aconteceram tão rápido. A incrível dra. Ludhmila Hajjar decidiu verificar não apenas seu cérebro, mas todo o seu corpo e encontrou um câncer no pulmão”, explicou a cantora.

Ela explica que a médica marcou a cirurgia em dois dias e que o milagre aconteceu tão rápido quando a notícia da doença. O câncer foi totalmente removido e hoje, depois de todos os novos exames, a biópsia das coisinhas ao redor do câncer deu positivo e meu pai está 100% curado. Milagres acontecem! Obrigado, obrigado, obrigado! O agradecimento especial se estendeu a Lewis Hamilton, que enviou ao Painitto um vídeo no dia da cirurgia para fazê-lo pensar positivo e acreditar na cura. “Nunca me senti tão triste naquela época... mas agora... nunca me senti tão feliz. Tanto apoio. Para sempre grata.”

