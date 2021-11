Magazine Anitta se apresenta em programa de TV americano e está confirmada no Lollapalooza Paris 2022 Ela se apresentará no primeiro dia do festival, que será realizado nos dias 16 e 17 de julho do ano que vem

Anitta, 28, vai se apresentar no Lollapalooza Paris em 2022. O nome da cantora brasileira foi divulgado pelo perfil oficial do evento nesta quinta (4). Ela fará show no primeiro dia do festival, que será realizado nos dias 16 e 17 de julho do ano que vem. O evento contará também com as apresentações de David Guetta, Imagine Dragons, Pearl Jam e Jack Harlow. Com uma carreir...