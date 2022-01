Magazine Antigo Banana Shopping, Clube do Rock planeja cafeteria psicodélica, cervejaria e biblioteca Localizada no Centro de Goiânia, nova área de lazer será inaugurada junto à mostra O Amor, a Morte e as Paixões, no mês de abril

O antigo Banana Shopping já carrega o novo nome, mas o Clube do Rock tem previsão de inauguração junto à mostra O Amor, a Morte e as Paixões, no mês de abril. De acordo com o empresário à frente do espaço, Adriano Oliveira, a proposta é que a área acoplada ao cinema seja uma espécie de galeria do rock. Decoração temática em referência aos grandes nomes do estilo, opções g...