Magazine Antigo Banana Shopping, Clube do Rock recebe investimento de R$ 5 milhões 14ª edição da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”, com curadoria de Lisandro Nogueira, vai acontecer no local entre os dias 8 e 21 de abril

O espaço do antigo Banana Shopping, no setor Central, em Goiânia, vai se transformar em uma galeria cultural com salas de cinema, espaços exclusivos para apresentações de teatro, música, mostras e outros tipos de espetáculos, além de lojas (bombonière), cafeteria e cervejaria. Como adiantou o POPULAR em janeiro, a intenção é transformar o atual Clube do Rock e uma...