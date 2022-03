Até mesmo a princesa do pop se rendeu aos doces brasileiros. Em suas redes sociais, Britney Spears publicou um Ovo de Páscoa de colher, recheado com muito brigadeiro e coberto com granulados de bolinhas coloridas, feito por uma confeitaria brasileira. O vídeo, postado na conta pessoal da cantora na última terça-feira (29), já ultrapassou a marca de 6 milhões de visualizações.

Ao contrário do que muitos estão imaginando, Britney não chegou a provar o ovo, ela apenas respostou o vídeo da confeitaria localizada em Porto Velho, Rondônia, alegando gostar muito de chocolate. A loja explicou que, na verdade, o vídeo foi postado originalmente no Instagram da doceria há cinco dias. A mão que aparece no vídeo é de uma funcionária e não da cantora.

Nas redes sociais, a Flakes Brazil reagiu à publicação da princesa do pop com muita alegria e entusiasmo. "Quase tivemos um infarto em um B-army aqui. Socorro, vencemos na vida sim ou claro?", diz o post.

O doce publicado nas redes sociais da cantora antes era chamado de Dragê, porém foi rebatizado como Ovo Britney e já está esgotado devido a quantidade de encomendas. “O melhor é o pessoal perguntando no WhatsApp se a gente entrega nos Estados Unidos, porque eles viram o vídeo da Britney Spears comendo nosso ovo”, disse uma das vendedoras da loja em entrevista ao G1.

Comoção na internet

Não é a primeira vez que a artista alega gostar das comidas brasileiras, ainda mais o brigadeiro. Devido a comoção da internet, internautas no Instagram e até mesmo no Twitter agora pedem que a confeitaria envie Ovos de Páscoa para Britney em forma de agradecimento. “Super acho que vocês tinham que bolar um plano para mandar um desses para @britneyspears", alega uma internauta.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.



Leia também:

- Parque da Chapada dos Veadeiros terá visitação noturna

- Estreia de 'Pantanal' tem maior audiência desde o fim de 'Império'