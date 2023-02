Quase um ano após a polêmica que opôs Zé Neto, da dupla com Cristiano, e Anitta e deflagrou a chamada "CPI do sertanejo", o cantor decidiu se desculpar com a funkeira por tê-la criticado por fazer uma tatuagem na região anal. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Zé Neto disse que há "momentos em que a gente não está bem e acaba falando coisas que a gente não quer". "Estava passando por um momento muito conturbado e hoje, eu falo com sinceridade, não precisava ter falado isso. Estou falando de coração como um pedido de desculpas por algum possível comentário errado que eu fiz", afirmou.

"Anitta é uma grande pessoa, uma grande artista, internacional, tem muita potência e muito poder. Vamos chegar ao momento de ter uma conversa só eu e ela. Sou um cara que, por incrível que pareça, odeia polêmicas. Não sou esse cara. Sou um cara firme. Todo mundo tem seu espaço e precisa ser respeitado."

No ano passado, Zé Neto havia dito durante um show em Sorriso, no Mato Grosso, que não era artista que dependia da Lei Rouanet e que ele e Cristiano não precisavam "fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou não".

Leia também:

- Críticas de Zé Neto à Lei Rouanet e Anitta rendem pedidos de CPI do Sertanejo na internet

- CPI do sertanejo: Em 2019, Marília Mendonça reclamou da dificuldade de fazer shows de graça

A fala inaugurou várias trocas de farpas entre a dupla e Anitta, que disse à época nunca ter usado o mecanismo de fomento à cultura, alvo de ataques bolsonaristas nos últimos quatro anos.

A Folha, no entanto, revelou que os sertanejos se valiam de verba pública ao serem contratados por prefeituras ao redor do Brasil. O cachê variava de R$ 180 mil a R$ 550 mil.