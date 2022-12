A cantora Anitta deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (1). O motivo ainda não foi divulgado. Ela chegou de uma viagem do Japão recentemente. A assessoria confirmou a informação mas não deu mais detalhes sobre a saúde da cantora.

Até a publicação dessa matéria as últimas publicações nas redes sociais da cantora foram alguns stories repostados de artistas e fãs com os hits do novo EP 'A Procura da Anitta Perfeita', lançado nesta quarta-feira (30) de surpresa.

