Magazine Após rumores falsos de gravidez, Sasha exibe fotos e ganha elogio do marido A modelo curte uma viagem romântica com seu marido, João Figueiredo, para celebrar o primeiro ano de casamento

Em meio aos rumores de gravidez, Sasha Meneghel, 23 anos, publicou na última quarta-feira (1º) em suas redes sociais uma galeria de fotos da viagem que fez às Ilhas Maldivas na companhia do marido, o cantor João Figueiredo, 22 anos. Em seu perfil do Instagram, a modelo apostou no carão enquanto era iluminada pelo sol do fim da tarde. Muito ousada, ela decidi...