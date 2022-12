O humorista Eddy Jr., 27 anos, disse que agrediu nesta quinta-feira (22) o filho de Elisabeth Morrone, 69, vizinha que o atacou com palavras racistas em outubro.

Ele contou que foi a primeira vez que viu os dois, na porta do condomínio, depois do ataque racista. Eddy também disse que sua advogada já estava ciente do que aconteceu.

"Mano, minha reação foi essa. Eu nunca tinha encontrado com eles depois do que aconteceu", explicou. "O mano me ameaçou de morte, tá ligado? [Veio] na minha casa com uma faca [para] me matar".

Após ser criticado pelos seguidores pela atitude, Eddy rebateu: "Não tem essa, eles dois cometeram um crime contra mim e tão morando aqui de boa, tranquilo e calmos. Hoje foi a primeira vez que eu [os] encontrei, foi essa a reação que eu tive".

A reportagem entrou em contato com a defesa de Elisabeth Morrone, que enviou nota: "O advogado das vítimas disse que somente se manifestará nos autos da investigação."

A assessoria de imprensa de Eddy Jr. também enviou nota, informando que ele prefere "não se pronunciar e deixar que o caso seja resolvido pelas autoridades".

"Eddy tem consciência de que nenhuma situação deve ser resolvida com violência e pede desculpas aos fãs pela reação calorosa do momento", diz o texto.

No dia 18 de outubro, o ator, músico e humorista Eddy Jr. compartilhou um vídeo em que aparece sofrendo ameaças e ofensas racistas no condomínio em que mora na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo.

Eddy afirmou que o desentendimento com Elisabeth começou após ela se recusar a entrar no mesmo elevador que uma pessoa negra. "Cai fora, macaco", diz a mulher na gravação feita pelo ator.

Na sequência, ele afirma que sofreu outras ofensas, mas que o discurso da moradora mudava no momento em que ele iniciava as gravações.

Eddy relatou que sofria com ameaças de Elisabeth e o filho desde abril de 2021. Vídeos divulgados pelo "Fantástico" (TV Globo) mostram que a vizinha e o filho já foram à porta do humorista com objeto cortante para intimidá-lo.

A Justiça de São Paulo determinou que Elisabeth não se aproxime e nem tenha qualquer tipo de contato com Eddy. De acordo com o telejornal "Hora 1" (TV Globo), a medida protetiva foi pedida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo (DHPP) e impede a agressora de ter qualquer tipo de contato com o vizinho.

O telejornal também informou que Elisabeth Morrone está proibida de frequentar o mesmo ambiente que Eddy Junior, em especial nas áreas comuns do Condomínio United Home & Work. No geral, ela tem que ficar ao menos 300 metros de distância do artista.

O condomínio aplicou multa de quase R$ 8 mil à moradora, que representa dez vezes o valor do condomínio mensal do prédio.