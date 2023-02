Sucesso de crítica e repercussão, a série Onde Está Meu Coração estreou na TV Globo nesta terça-feira (31). Com uma indicação ao Emmy na categoria Melhor Atriz para Letícia Colin, a obra narra o mergulho vertiginoso de Amanda (Letícia), brilhante médica de classe média alta, no mundo da dependência química.

Na cidade de São Paulo dos dias atuais, entre confrontos e perdas, Amanda está fragilizada. Médica por vocação e por grande admiração ao pai, David (Fábio Assunção), que também é médico, se sente sufocada pelo idealismo e sua autoexigência na emergência do hospital em que trabalha. Em casa, o casamento com Miguel (Daniel de Oliveira), por quem é apaixonada, passa por um momento de desencontro. Além do pai, a mãe, Sofia (Mariana Lima), e a irmã, Julia (Manu Morelli), a admiram e a amam, mas se agoniam com as turbulências provocadas pelo desequilíbrio emocional.

Numa jornada vertical, Amanda tenta entender como e por que foi tão fundo no seu abismo devido ao uso de drogas. Com afeto e compaixão, além do apoio obstinado de sua mãe, ela precisará se resgatar para voltar a ser quem sempre sonhou “Não me lembro de um trabalho feito com tanta empatia e intensidade. O elenco e a equipe entraram de cabeça nas cenas ,e é difícil não sentir compaixão pela Amanda. Sugiro que resistam à dor, pois alguns momentos são muito verdadeiros e comoventes, mas quem assistir até o final vai sair diferente”, descreve o autor Sergio Goldenberg.

Série original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, Onde Está Meu Coração é criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg. Com direção artística de Luisa Lima e supervisão artística de José Luiz Villamarim, a produção vai ao ar às terças-feiras, logo após BBB 23.

Ao final de cada um dos episódios, em cooperação com a organização sem fins lucrativos Narcóticos Anônimos (NA), a série será encerrada com uma cartela direcionando os espectadores que conhecerem alguém ou estiverem passando por esse problema a buscar ajuda. A iniciativa está alinhada à Jornada ESG da Globo, como parte do compromisso #1, de produção e distribuição de conteúdos que contribuem para o desenvolvimento da sociedade.

“Aprendemos muito, mas, sobretudo, entendemos que a dependência química é uma questão de saúde e não de polícia. E que é preciso muito afeto para superar esta doença, que atinge não apenas o usuário, mas todo o seu entorno. Afeto e tratamento com médicos especialistas e grupos de apoio é um caminho possível”, assinala George Moura, também autor.

Após o lançamento da trama no streaming, no ano passado, Fábio Assunção chegou a afirmar que o personagem se tratava de seu papel mais importante. “Discutir esse tema para mim é muito importante, pessoalmente. Eu me colocar em cena e falar sobre isso de forma artística é muito melhor do que ter de postar algo em uma rede social. Falar através da arte é um caminho melhor, você coloca em cena a sua leitura sobre o tema, sem precisar levantar bandeir. Eu fui muito aberto para esse trabalho o qual acho que pode ser o mais importante da minha vida. Estou exorcizando muita coisa minha, levei tudo de mim.”

Escrita com colaboração de Laura Rissin e Matheus Souza, a série conta ainda com os atores Camila Márdilla, Ana Flávia Cavalcanti, Michel Melamed, Cacá Carvalho, Rodrigo Garcia, Rodrigo dos Santos e Bárbara Colen, entre outros, no elenco. “Vamos falar de vidas em família, sem vilanias, e afetos que se constroem e podem ser destruídos por escolhas individuais, mas que afetam todos que estão próximos”, pontua Luisa. (