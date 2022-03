Magazine Após três anos sem cinema, Shopping Bougainville deve inaugurar cinco salas em Goiânia Rede de cinemas de Minas Gerais deve inaugurar novo espaço nos próximos meses

Após três anos sem salas ativas, o cinema vai retornar ao shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia, ainda neste semestre. A rede mineira Cinemais fechou contrato com o centro de compras que prevê a disponibilização de cinco salas, sendo duas especiais. A primeira é chamada de VIP e conta com poltronas reclináveis e mesinhas para alimentos. Já a outra ...