Após Zé Felipe ser atingido por um sapato durante show no último domingo (12), a cantora Luísa Sonza também foi surpreendida com um tênis atirado em sua direção na Micareta São Paulo, nesta quinta-feira (16).

Enquanto cantava em cima de um trio elétrico, o objeto é atirado em sua direção. Após o susto, a cantora chegou a olhar para a plateia procurando de onde tinha vindo, mas não encontrou o responsável, se recompôs e seguiu o show normalmente, aproveitando ao lado do público.

Em seu perfil no Instagram, Luísa compartilhou os bastidores do show, mas não citou o episódio. No momento em que foi atingida, cantava a música “Flores”, parceria com o ex-namorado, Vitão.

No último domingo (12), Zé Felipe também passou pela mesma situação e foi atingido por um tênis durante show em Italva, no Rio de Janeiro. O cantor ficou parado por um momento em choque e depois relatou o ocorrido nas redes sociais. "Machucou muito, minha face quase arrancou", detalhou em um vídeo publicado nos seus stories do Instagram.

