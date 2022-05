Para os amantes das festas de peão, mais de 700 dias afastados dos shows, das comidas típicas e das montarias por conta da pandemia foram uma eternidade. Depois de tanta saudade, chegou a hora de poder caprichar no visual com bota, chapéu e camisa xadrez para acompanhar a retomada dessa tradição. Está aberta novamente a temporada dos rodeios e da música sertaneja com programação até terça-feira (10), em mais uma edição do Aparecida É Show, no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, em Aparecida de Goiânia. A abertura dos portões será às 19 horas.

O Aparecida É Show é uma das principais festas de rodeio de Goiás e volta ao calendário depois de dois anos. A expectativa da organização é receber de 30 a 50 mil pessoas por dia no parque. A última festa foi realizada em 2019 e contou com participação de grandes nomes, caso de Naiara Azevedo, Gusttavo Lima e Gabriel Diniz, em uma das suas últimas apresentações antes de ter a carreira interrompida ao morrer em um acidente aéreo. No primeiro ano de pandemia, a festa foi cancelada. Já em 2021, o evento pegou carona no sucesso das lives e preparou uma edição especial com destaque para João Neto e Frederico.

A abertura oficial da festa foi na quarta-feira com show gospel, uma tradição nos últimos anos na programação. A apresentação foi dos artistas Isadora Pompeo, Jessé Aguiar, pastor Elizeu Rodrigues e Geração Avivada – Assembleia de Deus Frutos do Espírito. O cantor Fernandinho tinha sido anunciado, mas foi substituído. A entrada para todos os dias será a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis que serão repassados para famílias em situação de vulnerabilidade pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Aparecida. Desde 2018, a organização deixou de cobrar ingressos.

A programação musical segue nesta quinta-feira com o forró de Xand Avião, que se apresentou recentemente em Goiânia com a turnê do Festival Viiixe! Forró e Piseiro. Entre antigos e novos sucessos, o artista pretende animar o público com hits que marcaram sua carreira em oito discos e quatro DVDs. Ele também deve apresentar a nova Balanço da Rede, faixa que mescla forró tradicional e moderno, gravada em parceria com Matheus Fernandes. A música tem mais de 40 milhões de visualizações no YouTube. Além do show, o segundo dia da festa marca o início da competição de rodeio.

O forró continua dominando o terceiro dia do Aparecida É Show com apresentação de Raí Saia Rodada. O artista vai trazer os maiores sucessos da carreira para o palco, caso de Tapão na Raba, com mais de 305 milhões de visualizações no YouTube, Bebe Vem Me Procurar e Eu Acho que Não. O forrozeiro também deve tocar a faixa Cheiro de Mato, que integra a trilha sonora da novela Pantanal, da Globo. No sábado (7), o sertanejo é o ritmo da festa com os hits dor de cotovelo de Leo Magalhães, que fez parte da última edição presencial do evento e o encerramento deve ser com César Menotti e Fabiano.

Reta final

O dono da festa no domingo, no Dia das Mães, é o cantor Leonardo, que enfrenta uma maratona já que no sábado ele é uma das atrações do espetáculo batizado de Histórias – O Show do Século, no Estádio Serra Dourada, ao lado de Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó e Jorge e Mateus. Repleto de sucessos como Pense em Mim, Talismã e Não Aprendi Dizer Deus, o veterano promete emocionar os fãs. A dupla Zé Ricardo e Thiago e a banda cristã Rosa de Saron também estão na programação da data. Mais uma atração será o encerramento da competição de rodeio.

Na reta final dos shows, destaque para Zé Vaqueiro, um dos fenômenos da pisadinha - ritmo que se utiliza do teclado para criar uma variação do forró - e que estourou na pandemia. O artista se apresenta na segunda-feira com os sucessos Letícia, Eu Tenho Medo e Volta Comigo BB. Assim como Xand Avião, o artista foi uma das atrações do Festival Viiixe! Forró e Piseiro no final de abril em Goiânia. Nascido na pequena cidade de Ouricuri (Pernambuco), com apenas 22 anos, o cantor conquistou o mercado com uma mistura de som do forró eletrônico com um romantismo clássico no pop nacional.

Para encerrar a retomada, a grande estrela da edição 2022, Gusttavo Lima, que também estava presente na festa em 2019. O sertanejo vive um dos melhores momentos da carreira e se apresenta pouco tempo depois do sucesso que foi a edição do projeto Buteco no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, onde os ingressos foram esgotados. O embaixador deve trazer os principais hits da carreira, como a canção Bloqueado, no topo das rádios há quatro meses, Nota de Repúdio e Quebrando Protocolo, repertório do disco Buteco in Boston. Ele também deve trazer canções que marcaram a sua trajetória.



Centenário de Aparecida

Assim como em todas as edições do Aparecida É Show, a festa termina oficialmente no dia do aniversário da cidade que completa 100 anos em 2022. Após as atrações musicais, na quarta-feira será a vez da participação de escolas, grupos de dança e arte, a partir das 8 horas, no mesmo local, para contar um pouco da história do município, exaltando o trabalho e a superação da população aparecidense ao longo de décadas. No desfile, a população será presenteada com um bolo de 100 metros, em alusão ao centenário. A expectativa é de que mais de mil pessoas participem da festividade.



SERVIÇO

Evento: Aparecida É Show 2022

Data: De Quinta-feira (5) a terça (10), com abertura dos portões às 19 horas e shows previstos para começarem às 22 horas

Local: Estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela – Rua Gervásio Pinheiro, Residencial Solar Central Park, Aparecida de Goiânia

Entrada: Dois quilos de alimentos não perecíveis

Informações: www.aparecida.go.gov.br