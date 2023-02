Após mentir sobre a paternidade do filho, Brisa (Lucy Alves) precisa levar a história que contou até as últimas consequências em Travessia. A maranhense aceita a proposta de Ari (Chay Suede) para fazer um exame de DNA em Tonho (Vicente Alvite). Ela se encontra por acaso com Cidália (Cássia Kiss) e é levada por ela até a casa de Guerra (Humberto Martins). Na calada da noite, o empresário reforça o compromisso de convencer Ari a entregar o menino a ela, e pede para que a moça não prejudique a convivência deles, por considerá-lo como um neto.

A visita improvisada logo chega aos ouvidos de Chiara (Jade Picon), que não gosta nem um pouco de saber que a ex-mulher de Ari esteve em sua casa. Para aproveitar a oportunidade do exame, Brisa pede que Guerra marque uma coleta de DNA para ela também, com a esperança de encontrar o parente de sangue que a cigana tanto lhe fala. Entre uma conversa e outra sobre a ida ao laboratório, Tininha (Camila Rocha) comenta com a amiga como a vida dela seria diferente caso Guerra fosse esse familiar desconhecido.

Ainda esta semana, Ari revela para Gil (Rafael Losso) os detalhes de seu plano contra o sogro. O arquiteto diz que vai guardar toda a documentação que preparou até a hora certa de aplicar o golpe, e afirma que não vai esquecer de Gil, prometendo beneficiar o amigo.

Já Helô (Giovanna Antonelli), na tentativa de solucionar o caso do hackeamento da licitação dos casarões de São Luís, arma um jantar especial em casa e convida Stenio (Alexandre Nero). O objetivo da delegada é arrancar informações sobre a foto misteriosa que ele havia mencionado, pois ela acredita que isso tenha ligação com o caso investigado. Pouco tempo depois, a profissional descobre, através da escuta que implantou no celular de Moretti (Rodrigo Lombardi), que o cliente e o advogado podem estar sob chantagem – e que, na verdade, o que está em jogo é o inquérito perdido de Brisa.

Travessia é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi, e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.