Magazine Arnaldo Jabor deixa filme inédito baseado em Rubem Fonseca e rodado em SP "Meu Último Desejo" é um filme inspirado no conto "O Livro dos Panegíricos", de Rubem Fonseca

O cineasta e jornalista Arnaldo Jabor, morto nesta terça-feira (15/2), filmou um longa inédito com o ator Michel Melamed no elenco, segundo assessores da família. "Meu Último Desejo" é um filme inspirado no conto "O Livro dos Panegíricos", de Rubem Fonseca. Autor de obras clássicas do cinema brasileiro, Jabor foi um dos cineastas a compor o movimento do cinema no...