Magazine Arquitetos goianos vencem Concurso Nacional de Projeto para Habitação Quilombola Projeto promovido pelo CAU Goiás integra os programas habitacionais em comunidades remanescentes de quilombos no Estado

Dois representantes de Goiás foram os vencedores do Concurso Nacional de Projeto para Habitação Quilombola, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO). O projeto dos arquitetos e urbanistas Marina Noelle Sousa Borges e Pedro Henrique Ramos Lima levou o primeiro lugar do concurso, que tem o objetivo de selecionar o melhor projeto para a c...