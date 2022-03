Magazine Artesãos goianos mantém hábitos culturais seculares e dão cara ao artesanato feito em Goiás Expressos em madeira, pano e tecidos, palha, vidro e cerâmica, os artesãos acompanham a história e memória goiana por meio de diveferentes realizações artísticas e manuais

Não existe padrão ou fórmula certa. Cada peça é pensada com todas as suas singularidades. No início, o artesão Marcus Lisita, 67, imagina a obra na cabeça e, depois, busca a madeira ideal. Com ajuda da tecnologia, desenha no computador e leva o esboço para a marcenaria que construiu no sítio em que mora, em Hidrolândia, a 35 km de Goiânia. O resultado são cai...