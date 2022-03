Arthur é o novo Anjo do Big Brother Brasil 22 (Globo). Ele venceu Eliezer na disputa final e se consolidou como vencedor da prova. Com isso, definiu como Monstros Laís, Lina e Eslovênia. Eles precisam disputar corrida com cavalos enquanto uma música tocar.

Na prova, os participantes jogaram em duplas. Um deles tinha de pular numa piscina de espuma, resgatar determinados cubos e em seguida transferir os objetos ao colega. A ideia principal era achar todos os cubos até que ficassem de forma correspondente numa caixa. Os mais rápidos venciam.

Lucas e Natália jogaram primeiro. Porém, Lucas não encaixou corretamente um dos cubos, e a dupla acabou desclassificada. Jade e Eslo foram a segunda dupla a fazer a prova. A influenciadora teve muita dificuldade para encontrar os cubos. Depois de muitos minutos, conseguiu terminar a prova, mas não tinha mais chance de ser Anjo.

Laís jogou com Vyni. Ambos foram melhores do que a dupla anterior. A dupla número quatro foi Arthur e Eli. Eles foram mais rápidos do que Laís e Viny e demonstraram otimismo.

Lina e Paulo André jogaram na sequência. Também foram rápidos e ágeis na conclusão da prova. A última dupla foi Jessi e Gustavo.

Arthur e Eli se classificaram para a final como dupla mais veloz. Nesse momento, eles tiveram de disputar entre eles para ver quem seria o novo Anjo. E o melhor e mais rápido foi Arthur que poderá ver sua família mais uma vez.