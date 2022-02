Magazine Arthur Aguiar chora e pede desculpas após desistência de Tiago do BBB 22 Os dois atores já tinham conversado após a Prova do Líder, quando ninguém escolheu Tiago para ser a dupla na prova; Arthur pediu desculpas pela desatenção.

Arthur Aguiar foi um dos brothers que ficou mais abalado com a desistência de Tiago Abravanel do BBB 22, neste domingo (27). "Não estou acreditando, não pensei que ele fosse apertar", disse o ator para Lucas no quarto Grunge, onde está chorando muito. Jessilane também chorou bastante na sala da casa, onde está cumprindo o castigo do Monstro junto de Vinici...