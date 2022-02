Jade Picon, nova líder do BBB 22 (Globo), revelou suas intenções de voto durante conversa com Bárbara e Laís nesta sexta-feira (4). O momento aconteceu quando as três estavam sozinhas no quarto do líder e discutiam sobre jogo.

Arthur Aguiar, Lucas e Maria foram os principais nomes citados na conversa. Segundo Jade, ela sente que Maria não gosta dela, mas mesmo assim, declarou que não tem intenção de colocar a sister no paredão. Sobre Lucas, a líder não entrou em muitos detalhes, no entanto, mais cedo, ao ter que escolher quatro pessoas para enfrentar consequências --sem saber se seria negativas ou positivas--, Jade escolheu o brother, Naiara Azevedo, Jessilane e Natália.

Na sorte, Lucas pegou a consequência positiva e foi para o VIP de Jade, enquanto Naiara recebeu o paredão, Natália imunidade e Jessilane a xepa.

Ao falar sobre Arthur, Jade disse que está "doída" para vê-lo no paredão. Segundo ela, a ida do ator irá trazer muitas respostas do público para a cara. "O mínimo que temos de respostas vem de fora, e se tem uma coisa que eu quero saber....", afirmou. "Acho que ele me mata", completou, rindo.

No entanto, Jade deu a entender que não irá indicar Arthur diretamente, mas sim Lucas. Ela acredita que Maria e Arthur possam empatar pelo voto da casa e como líder, irá escolher Arthur. A influenciadora foi exaltada pelas colegas, que ficaram felizes com sua decisão.

"Eu tenho 20 anos tá? Mas eu sou ligeira. Tenho uma sensibilidade com pessoas, falas. Eu cresci em um meio em que muita gente se aproxima de mim, então eu tenho essa habilidade. Eu percebi que ele começou a falar: 'Se eu ganhar o líder, você está no meu VIP'. A gente nem estava tão próximo para ter essa conversa. E eu fiquei assim porque ele não estaria o meu VIP", disse Jade.

Bárbara comentou que gostou do resultado da dinâmica de sorte e azar que acabou colocando Naiara Azevedo diretamente no paredão. A situação aflorou ainda mais a rivalidade entre os grupos de Jade e Naiara.

A cantora sertaneja afirmou para alguns colegas que se caso jogue a prova do anjo no sábado (5), ela quer colocar Jade no castigo do Monstro se vencer a disputa. "Sem pensar duas vezes", comentou ela em conversa com Tiago Abravanel e DG. Caso isso aconteça, Jade passa a ser da xepa e deixa o VIP, mesmo sendo líder.