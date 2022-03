Com a eliminação de Jade Picon no Big Brother Brasil 22 (Globo), chegou ao fim a maior rivalidade desta edição. No embate entre Arthur Aguiar e a influenciadora, o ex-Rebelde saiu vencedor. A sister foi a sétima eliminada com 84,93% dos votos.

Logo após o anúncio da eliminação, feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, Arthur comemorou sua permanência emocionado e tentou uma aproximação com Jade.

"Desculpa qualquer coisa, espero que o que tenha acontecido fique aqui dentro e que lá fora tenhamos a oportunidade de trocar ideia", se despediu. Jade agradeceu e também se desculpou, mas não abraçou o ator. Arthur teve somente 1,77% dos votos e Jessilane 13,3%.

O Paredão desta terça-feira (8) ultrapassou a marca de mais de 3 milhões de votos por minuto e já entrou para a história do programa como a segunda maior votação de todos os temposa do BBB, com mais de 698 milhões de votos totais.

