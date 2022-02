Magazine Arthur pede desculpas a Tiago Abravanel por não fazer prova do BBB com ele Após conversarem, o ator pediu desculpas para Tiago. "Não vai acontecer de novo. Prometo. Pode ter certeza absoluta. Desculpa ter feito você sentir isso"

Paulo André é o líder da semana no Big Brother Brasil 22. Após vencer a prova de resistência que teve mais de sete horas de duração ao lado de Pedro Scooby, os dois precisavam decidir em conjunto quem ficaria com a liderança. "Pode ser o PA o Líder", disse Scooby no programa ao vivo desta sexta (25). O surfista, por sua vez, também está imune e garante mais uma se...