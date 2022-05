O artista plástico Fábio Gomes, de 30 anos, decidiu homenagear o influenciador curitibano Jesse Koz e seu cão da raça golden retriever, o Shurastey, ao eternizar os dois em um mural no município de Trindade. Gomes, que já teve trabalhos reconhecidos por artistas como Taís Araújo e Viola Davis (de How to get away with murder), relata que a ideia partiu de sua comoção com a história de Jesse e Shurastey – mortos em um trágico acidente nos EUA.

Gomes é natural do Mato Grosso, mas há mais de 10 anos adotou Goiás como seu lar. Ao POPULAR, o artista relata que conheceu recentemente a história do influenciador brasileiro e seu cachorro que viajavam o mundo em um fusca. Ele revela ter ficado tocado pelo final trágico dos dois, e foi quando decidiu usar seu dom para homenageá-los.

“A ideia surgiu através de seguidores. Tinha uma seguidora que tinha ele [Jesse] como inspiração e estava montando o mesmo projeto de viajar o mundo. Ela me ligou muito emocionada e me comoveu. Comentei que a história dele até merece um filme”, diz.

O artista, que era servente de pedreiro antes de começar a pintar, revela que começou os preparativos do mural no último sábado (28) juntamente com sua esposa, que também é artista. O desenho realista foi riscado no domingo e deve ficar pronto ainda nesta terça-feira (31).

“Meu objetivo foi eternizar a memória dele”, comenta Gomes, que revelou ter recebido mensagens inclusive da tia de Jesse, que tomou conhecimento do mural.

Além das imagens de Jesse, Shurastey e o famoso fusca, a pintura traz uma frase do influenciador que marcou Gomes: "A morte nos rodeia e nós nem nos damos conta, vamos sobrevivendo dia após dia e não percebemos que estamos morrendo. Que tal viver algo intenso e real que te traga felicidade?".

Reconhecimento internacional

Os trabalhos de Fábio Gomes ganharam reconhecimento nacional e internacional. Em janeiro de 2021, o artista foi surpreendido após a atriz Taís Araújo compartilhar a foto de um de seus painéis feitos em Trindade.

“Como acordar, ver uma homenagem linda dessas e não ter um bom dia? Não tem como! @fabiogomestrindade eu AMEI”, escreveu Taís na época, se referindo a um retrato realista dela.

No ano anterior, em 2020, Gomes também ganhou reconhecimento, dessa vez pela atriz norte-americana Viola Davis. A mulher compartilhou a foto de uma painel que leva sua imagem e comentou: “Honrada”.

O reconhecimento dos seus trabalhos o levaram, inclusive, para fora do país. Gomes relata já foi até para a Arábia Saudita, com todas as despesas pagas, para divulgar sua arte.