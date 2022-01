Magazine Artista goiano participa de exposição em NFT no Egito Evento, que acontece no The National Museum of Egyptian Civilization (Museu Nacional da Civilização Egípcia), no Cairo, reúne obras de 150 artistas de mais de 30 países

Um artista goiano é um dos representantes brasileiros na edição inaugural do Fórum Mundial de Arte (WAF), que apresenta uma exposição de arte digital em NFTs (Non Fungible Tokens). O evento, que acontece no The National Museum of Egyptian Civilization (Museu Nacional da Civilização Egípcia), no Cairo, capital do Egito, reúne obras de 150 artistas de mais de 30 países. Um dos ch...