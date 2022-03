Magazine Artistas da Rússia contra a guerra fogem em meio a isolamento e risco de prisão Valentin Diakonov, um dos diretores artísticos do Garage, um dos principais museus de arte contemporânea da Rússia, é só um dos artistas e pessoas ligadas à cultura que deixou o país nos últimos dias

Desde que o presidente russo Vladimir Putin deu início à invasão da Ucrânia, uma onda de incertezas paira sobre a classe artística de seu país. Deflagrada a guerra, Moscou tem ficado cada vez mais isolada, com instituições de países da Europa ocidental boicotando e fechando as portas para artistas russos, que sofrem retaliações e podem ser presos ao se posicionarem c...