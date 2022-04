Magazine Artistas goianos Benedito Ferreira e Estêvão Parreiras integram coletiva em Amsterdã Artista visual e desenhista estão na capital holandesa e participam da abertura da mostra na noite deste sábado (23), no espaço Framer Framed; exibição estará aberta ao público a partir deste domingo

Em um mundo de movimentações excessivas, buscar narrativas pautadas no silêncio e na quietude. A partir dessa ideia, a exposição The Silence of Tired Tongues (O Silêncio das Línguas Cansadas) convida 13 artistas emergentes brasileiros para apresentar seus trabalhos ao público a partir deste domingo (24) no espaço Framer Framed, em Amsterdã, na Holanda. Entre ...