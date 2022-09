Magazine Artrose no joelho e quadril acomete grande parcela da população Dor incessante impacta diretamente atividades do dia a dia, incluindo os mais jovens; veja as causas e tratamentos

Realizar uma simples tarefa do dia a dia, como subir e descer o pequeno degrau na entrada de casa, pode se tornar um tormento por causa da dor crônica. Essa era a realidade diária de Maria Abadia de Oliveira, de 74 anos, diagnosticada com três problemas diferentes no joelho: artrose, artrite e derrame articular. “Para se ter uma ideia, eu acabei com a maçaneta...