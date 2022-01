Magazine “As abordagens nunca pararam” Atualmente morando nos Estados Unidos e com a vida profissional voltada para a área da saúde, Daniela Escobar conta que o trabalho em O Clone segue presente em sua vida até hoje. São constantes as abordagens do público sobre sua personagem, Maysa, esposa de Lucas (Murilo Benício) e mãe de Mel (Débora Falabella). “As abordagens nunca pararam, desde a primeira exibição. Mesmo aqui nos Estados Unidos, onde a trama foi exibida e reprisada quatro vezes já. Os mexicanos, brasileiros e russos são os que mais se manifestam. Amam a novela e a minha Maysa. As manifestações dos russos são impressionantes. A novela passa na Rússia, sem parar, esses vinte anos! Agora com as mídias sociais são diários os comentários, os envios de fotos e cenas minhas por eles. Recebo mil elogios e um carinho contínuo”, comenta Daniela. Além do sucesso da trama e de sua personagem, o que mais marcou Daniela ao atuar na trama escrita por Gloria Perez foi a oportunidade de fazer parte da campanha antidrogas promovida pela novela. “Tivemos um workshop longo com uma série de palestras com dependentes químicos - alguns já estavam livres do vício - e seus familiares nos contando as consequências na relação familiar. O quanto famílias inteiras são destruídas em função da maldita droga”, relembra. Em entrevista, Daniela recorda um pouco mais sobre o trabalho.

O Clone é um de seus trabalhos mais marcantes na carreira na TV. De que forma a novela impactou sua trajetória profissional?Meu trabalho foi reconhecido em toda a América Latina e até na Rússia. Isso me abriu muitas oportunidades de trabalho. Até hoje o público fala desse trabalho com você? Como são essas abordagens? Com a reprise os comentá...