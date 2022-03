Magazine “As redes sociais estão roubando o tempo do livro”, afirma Zoara Failla

Por que estamos perdendo leitores nos últimos anos no País, principalmente entre os adolescentes, como apontou dados da última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil?Na verdade, tivemos uma redução em todas as faixas etárias do País, mas entre os de 8 e 11 anos, ela foi mais sentida. Não tem como eleger apenas um motivo para esse retrato. A primeira coisa foi o...