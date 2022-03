Magazine As transformações da caracterização

Aliada direta do figurino, a caracterização se torna ainda mais fundamental quando é necessário marcar a passagem do tempo em mudanças de fase e quando se tem personagens de aparência peculiar, como o Velho do Rio (Osmar Prado), que se transforma em sucuri, ou Maria Marruá (Juliana Paes), que se transforma em onça, em Pantanal. Quem faz essa magia acontecer na nova vers...