Magazine Assessoria de Henrique, dupla com Juliano, se manifesta sobre possível agressão do cantor Um técnico de ar-condicionado havia denunciado o cantor por um caso de suposta agressão em 2018, numa festa de aniversário de Marília Mendonça

A assessoria de Ricelly Henrique Tavares, o Henrique da dupla com Juliano, se manifestou após a repercussão da notícia de que a Justiça ainda estaria atrás do artista por um caso de agressão que teria ocorrido em 2018. Na ocasião, o técnico de ar-condicionado Thiago Júnior Martins acusou Henrique de tê-lo agredido com um soco na festa de aniversário da cantora Marília M...