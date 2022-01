Magazine Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor foram os grandes vencedores do Globo de Ouro Em meio a boicote das celebridades e sem transmissão de TV, Globo de Ouro divulga os premiados

É estranho dizer que a edição do Globo de Ouro do domingo (9) foi memorável - afinal, nem acesso à cerimônia-conferência o público e a imprensa tiveram. Os vencedores foram anunciados nas redes sociais, ao longo de uma hora e meia, em publicações breves que em nada lembraram o brilho do que sempre foi umas das principais noites de gala de Hollywood.Mas é jus...