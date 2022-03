A ocupação cultural por meio do edifício da antiga sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e a revitalização do Centro de Goiânia são alguns dos motes do ato Abrace o Palácio da Cultura. Por meio de uma manifestação artística favorável ao uso do espaço público como ponto de cultura, a Associação dos Protetores dos Bosques dos Buritis em parceria com o Instituto Rizzo promovem o ato nesta quarta-feira (30), na porta do prédio, no Setor Oeste.

Com apresentações musicais de nomes como Maria Eugenia, Cláudia Vieira, Nila Branco e do musicista Gabriel Figueiredo, o ato serve para discutir os caminhos que o edifício modernista deve percorrer para se tornar espaço artístico. Estão confirmadas também a presença de artistas como Siron Franco e Amaury Menezes e o arquiteto Elder Rocha Lima, que projetou o edifício histórico.

“O nosso desejo é celebrar e debater o novo centro cultural, além de discutir questões urgentes, como a revitalização do Centro”, explica o organizador do ato, Joao Novaes, produtor executivo do Instituto Rizzo. A ideia é de que o novo Palácio da Cultura sirva como sede da Secult Goiânia, além de abrigar os músicos e produtores da Orquestra Sinfônica de Goiânia e outras unidades ligadas à pasta.

No último dia 15, durante a abertura do calendário cultural da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, confirmou que o edifício se tornará nos próximos meses o chamado Palácio da Cultura. A Alego, que ocupou o prédio desde sua criação, ganhou nova sede batizada de Palácio Maguito Vilela, no Jardim Goiás.

Durante a abertura do calendário cultural de Goiânia, Cruz afirmou que a intenção é olhar para as necessidades da Prefeitura. “Levando a Cultura praquela casa, estaremos nos livrando de aluguel de cerca de R$ 150 mil por mês", afirma o prefeito. "No Palácio, poderemos de várias formas abrigar associações de artistas lá dentro, porque temos um espaço muito grande", comentou o secretário de Cultura, Zander Fábio.

Histórico

Projetado a partir dos moldes do movimento arquitetônico do modernismo brasileiro, o prédio que abrigará o Palácio da Cultura é assinado pelos arquitetos Eurico Calixto de Godoi, Jayme de Miranda e Elder Rocha Lima. O projeto de 1963 foi pensado para integrar a paisagem do Bosque dos Buritis, conferindo leveza e volume, exercendo inspiração racionalista do arquiteto e urbanista francês Le Corbusier.

"O valor da obra de Eurico Calixto de Godoi está associado ao fato de ela expressar o amadurecimento da modernidade presente na fundação de Goiânia e nas transformações que conformaram o seu desenvolvimento nas décadas seguintes", explica a pesquisadora Simone Borges Camargo de Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás (UFG).