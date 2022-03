Magazine Ator Raphael Logam sonha atuar com seu ídolo Lázaro Ramos Artista, que recebeu duas indicações ao Emmy Internacional pelo papel do traficante Evandro do Dendê na série 'Impuros', foge de papéis violentos

Após duas indicações ao Emmy Internacional pelo papel do traficante Evandro do Dendê na série Impuros (Fox Premium), o ator Raphael Logam, 36, diz que conseguiu fugir dos personagens com perfis violentos que muitas vezes são destinados a atores negros. Durante alguns anos, Logam teve de recusar convites que reforçam esse estereótipo.“As recusas a esses papéis t...