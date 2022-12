O ator Thiago Rodrigues, 42, é mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Ao sair de um bar localizado no Baixo Gávea, zona sul da cidade, já na madrugada deste domingo (11), ele foi espancado por um grupo de bandidos em uma tentativa de assalto. Thiago ainda tentou fugir do ataque, mas foi cercado pelos homens.

O ator ficou desacordado por horas e acabou sendo socorrido por expositores de uma tradicional feira de antiguidades na Praça Santos Dumont. Ele foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde precisou levar alguns pontos na cabeça. De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, Thiago só entendeu que estava sendo assaltado - seu celular foi levado - quando já estava apanhando e no chão.

O F5 procurou Thiago Rodrigues, mas não obteve resposta. A reportagem também entrou em contato com a assessoria do Hospital Miguel Couto para saber sobre o estado de saúde do ator e não recebeu nenhuma informação.

Thiago trabalhou por 16 anos na Globo. Em 2018, ele se mudou para Portugal, onde estava atuando em novelas de emissoras portuguesas. O ator desembarcou no Brasil no final de outubro para participar do lançamento da trama Valor da Vida, que está sendo exibida pela Band.

