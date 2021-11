Magazine Atores de 'Nos Tempos do Imperador' falam do amor entre Dolores e Nélio Provável casal, Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa) têm química e estão conquistando o público

Em meio a casamentos arranjados e desencontros amorosos no Brasil dos anos 1850, surge na novela Nos Tempos do Imperador (Globo) um interesse amoroso quase puro entre uma jovem casada e o funcionário do marido dela, um deputado corrupto. Dolores (Daphne Bozaski) come o pão que o diabo amassou ao se casar com Tonico Rocha (Alexandre Nero) no lugar da irmã Pilar ...