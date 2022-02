Magazine Atração em Anápolis, Léo Santana fala sobre carnaval de Salvador: “Saudade que machuca” Figura emblemática do carnaval da Bahia, cantor agita o Bloquinho dos Cumpade na noite desta sexta-feira (25/2)

O sorriso perpétuo no rosto e o inconfundível rebolado no quadril fazem de Léo Santana figura emblemática do carnaval da Bahia. Com a festa proibida em Salvador devido à pandemia da Covid-19, o artista vai se apresentar durante o feriado em eventos privados pelo País como o Bloquinho dos Cumpade, que recebe o cantor nesta sexta-feira (25), a partir das 21 horas, em An...