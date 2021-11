Magazine Atriz e poeta, Elisa Lucinda é atração do Diálogos Contemporâneos desta segunda-feira em Goiânia Ela vem à cidade falar sobre "Empatia e Solidariedade: Antídotos contra a Banalização da Maldade e do Preconceito"

A atriz, cantora e poeta Elisa Lucinda é a convidada do projeto Diálogos Contemporâneos nesta segunda-feira (22), às 19 horas, no Teatro Goiânia. Ela vem à cidade falar sobre Empatia e Solidariedade: Antídotos contra a Banalização da Maldade e do Preconceito. O evento tem entrada franca, os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início da palestra e a me...