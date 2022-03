Magazine Atriz Maria Bopp afirma que Blogueirinha do Fim do Mundo abriu portas no humor Artista será uma influenciadora serial killer na série 'As seguidoras', que estreia neste domingo (6) no Paramount+

Famosa pela personagem Blogueirinha do Fim do Mundo, no Instagram, a atriz Maria Bopp, 30, dá vida agora a uma outra blogueira. Dessa vez uma serial killer, na série de suspense com doses de humor As Seguidoras, produção da Paramount+, com seis episódios, que serão disponibilizados neste domingo (6).Na trama, a blogueira que posta conteúdo sobre vida saudável ...