A atriz Gabriela Spanic, que interpretou as irmãs gêmeas Paola Bracho e Paulina Martins na novela “A Usurpadora”, visitou Goiânia para um trabalho publicitário e comeu até pamonha. A atriz ficou internacionalmente conhecida pelo seu papel como Paola Bracho, a irmã ambiciosa que não se importa com a família do marido e se diverte com seus amantes.

Em suas redes sociais, nesta quarta-feira (31), Gabriela publicou uma foto experimentando alguns pratos tradicionais da culinária brasileira e goiana. Com feijoada e pão de queijo no cardápio, o destaque foi para a famosa pamonha goiana. “Hmmmm, muito gostosa, gostei muito, uma delícia. A minha é a doce”, disse a atriz nos stories do Instagram.

Além de experimentar a culinária, a atriz também fez questão de conhecer as festas goianas. Na sexta-feira (19), ela participou da 100ª edição da festa ‘O Rio Vai Descer’ na boate Roxy. Gabriela dançou funk com os fãs e até subiu ao palco pra cantar algumas músicas.

De acordo com a assessoria da atriz, ela gostou da cidade, principalmente do calor, já que achou São Paulo muito frio. Gabriela Spanic foi para a capital paulista novamente, onde tem compromissos e encontros com fãs.

A Ursupadora

Gravada pela primeira vez em 1998, a novela “A Usurpadora” foi exibida no Brasil 1999 pelo canal SBT, e desde então, foi reprisada outras seis vezes. A atriz interpretou duas irmãs gêmeas na dramaturgia, mas ficou conhecida pela sua atuação como Paola Bracho, a irmã ambiciosa.

Exaltada por sua versatilidade e pelo carisma de suas personagens, Gabriela tem uma carreira de sucesso no México, mas mantém uma ligação forte com os fãs brasileiros. Um exemplo disso foi a reação do público à reestreia da novela de 1998 no canal Viva, em Junho de 2022. Logo que o primeiro episódio foi ao ar, a hashtag #AUsurpadoraNoVIVA se tornou o assunto mais comentado no Twitter

