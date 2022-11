A Praça do Sol, no Setor Oeste, é o ponto de encontro do projeto Yoga na Rua nesta sexta-feira (25), às 8h30. O espaço é aberto a todos os interessados, seja iniciante ou praticante experiente. “Para participar, a única coisa que a pessoa precisa levar é o seu próprio tapetinho, mais nada”, diz o professor Ciro Castro, que ministra a aula gratuita. O projeto foi criado em 2014 a partir de uma intervenção urbana com fotografias, que retratavam as posturas do yoga, os chamados asanas, em ruas e avenidas da cidade de São Paulo. “Senti uma necessidade de colocar o yoga no cenário urbano. Na época foi uma novidade e chamou a atenção da mídia”, conta.

Após a repercussão das fotos, vieram os pedidos de aulas nesses espaços urbanos. “Comecei a ministrar no Parque Buenos Ayres, em São Paulo. Como vou sempre a Goiânia para dar curso de formação profissional, levei o projeto em 2015”. A cada edição, Ciro e professores convidados ministram as práticas que são voltadas para toda a comunidade, sem nenhum tipo de burocracia ou custo. “O mais legal do projeto é que é sempre uma novidade. Aparecem pessoas que nunca praticaram, ou que já têm prática e estão querendo voltar, pessoas muito experientes e por aí vai”, diz.

