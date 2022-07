A Prefeitura de Senador Canedo oferece aulas gratuitas de capoeira para pessoas de todas as idades. As atividades acontecem em dois pontos da cidade, na Praça Criativa Central e na quadra de esportes do Residencial Dona Lindú.

Para participar, basta ir até um destes locais e manifestar o interesse nas aulas. No ato da inscrição, os interessados também receberão orientações sobre os horários das aulas e os itens necessários para praticar o esporte.

Segundo a prefeitura, a arte brasileira da capoeira não é facilmente rotulada. É ao mesmo tempo um jogo, uma forma de luta, um esporte, uma expressão cultural e muito mais. "É também uma atividade com muitos benefícios para a saúde", destaca.

A capoeira é utilizada em projetos sociais e como ferramenta educacional, principalmente com os jovens. “A capoeira faz as pessoas saírem das ruas, ajuda as pessoas a largarem as drogas, por exemplo”, diz a secretária Gleicy Ferreira.

Aulas de Capoeira em Senador Canedo

Região Central

Praça Criativa Central

Endereço: Av. Dom Emanuel, s/n - Conj. Uirapuru, Sen. Canedo - GO

Aulas: segunda, quarta e sexta-feira, das 18h às 19h

Região Dona Lindú

Endereço: Quadra de Esportes do Residencial Dona Lindú - Av. Presidente Vargas - Residencial Dona Lindu, Sen. Canedo - GO

Aulas: terça e quinta-feira, das 17h às 18h

Informações: (62) 99267-7362

