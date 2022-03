A australiana Tara Jayne McConachy, de 33 anos, vem fazendo sucesso na internet, depois de compartilhar com seus milhares de seguidores no Instagram que já gastou 200 mil dólares - cerca R$ 1 milhão – em cirurgias plásticas para se tornar a “Barbie Humana”. Sua popularidade começou quando ela apareceu na série de documentários Mirror Mirror, desde então a “boneca em tamanho real” vem compartilhando seu dia a dia nas redes sociais.

A modificações no corpo e rosto de Tara incluem cinco cirurgias para aumentar os seios, seis plásticas no nariz, botox e uma quantidade exagerada de preenchimento nos lábios. Além do Instagram, a australiana também está na plataforma adulta "OnlyFans". “Barbie humana em tamanho real. Você, humano que gosta de transar com bonecas, venha brincar comigo!”, diz sua descrição na página.