Magazine Avó de Marília Mendonça relembra infância da cantora e fala sobre perda de neta e filho “Um baque muito doído”, diz Teresa de Jesus Vieira, 78 anos

Uma semana depois da tragédia que levou a Patroa do Brasil, e deixou uma sofrência diferente no final de semana dos brasileiros, a avó de criação de Marília Mendonça, Teresa de Jesus Vieira, 78 anos, relembra a infância e a cumplicidade da neta, com vocação para os palcos desde criança. Foi em uma casa na rua Cananéia, em Goiânia, que Marília aprendeu os primeiro...