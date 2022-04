A Disney fez a alegria dos fãs ao anunciar nesta quarta (27) novidades sobre 'Avatar 2' durante seu painel no CinemaCon 2022, em Las Vegas.

De acordo com o produtor Jon Landau, o título escolhido para a sequência foi 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: o Caminho da Água, em tradução livre).

Além disso, o estúdio aproveitou para divulgar a sinopse oficial do segundo filme da franquia:

"Ambientado mais de uma década após os eventos do primeiro filme, 'Avatar: The Way of Water' começa a contar a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), os problemas que os seguem, o quão longe eles vão para manter um ao outro seguro, as batalhas que eles lutam para se manterem vivos e as tragédias que enfrentam."

O trailer oficial da produção será apresentado ao público somente nos cinemas, no dia 6 de maio, antes da exibição do filme 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'.

Entretanto, o estúdio liberou uma imagem da primeira cena 3D da atração.

O longa tem direção de James Cameron e é estrelado por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e Kate Winslet.

A previsão é que 'Avatar: The Way of Water' chegue aos cinemas no dia 14 de dezembro de 2022, mas as novidades não param por aí. Procurando aumentar ainda mais a animação do público, o primeiro filme de 'Avatar' será relançado nos cinemas em 23 de setembro.