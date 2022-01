Magazine Avião com Maiara, da dupla com Maraísa, faz pouso de emergência em Florianópolis Voo teve sua rota alterada depois que uma ave se chocou contra uma das turbinas da aeronave

Uma aeronave que tinha dentre seus passageiros a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, precisou fazer um pouso de emergência nesta terça-feira (4), em Florianópolis (SC). O avião teve sua rota alterada e pousou no Aeroporto Internacional Hercílio Luz depois que uma ave se chocou contra uma de suas turbinas. As informações foram divulgadas na coluna do Léo Dias, no Portal M...