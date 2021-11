Atualizada às 17h de 05/11/2021

Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (5) em uma cachoeira na Serra de Caratinga no interior de Minas Gerais. A cantora Marília Mendonça e a equipe dela estavam no avião, junto com o piloto e o copiloto. A assessoria de imprensa da artista informou que eles estão bem.

O local do acidente é de difícil acesso, próximo ao acesso pela BR-474. O Corpo de Bombeiros confirmou a queda por volta de 16h20. ''Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave'', informou a corporação. Bombeiros contam com o apoio do Samu.

Segundo as informações do site G1, a aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. O avião saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para Minas Gerais, onde a cantora tem um show marcado esta noite.

A assessoria de imprensa da cantora afirmou que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. Todos foram resgatados. A assessoria não sabia informar imediatamente se eles foram levados para o hospital, mas disse que eles estão bem.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, um DJ da cidade de Caratinga (MG), onde o avião caiu, vai trazer um canhão de luz para ajudar no resgate das pessoas que estão dentro do avião. O entardecer começa a dificultar o trabalho das equipes de socorro.

Fãs da cantora se deslocaram para a região, se aglomerando num terreno pedregoso. A PM de Minas está evacuando essas pessoas das proximidades do local onde o avião caiu a pedido das equipes de resgate.

Nas redes sociais, em postagem desta tarde, a cantora aparece entrando na aeronave que fez um pouso forçado.