Miley Cyrus passou por um susto junto com sua equipe. O avião em que a cantora viajava com destino ao Paraguai foi atingido por um raio e precisou fazer um pouso forçado. Miley usou seu perfil no Instagram, durante a madrugada desta quarta-feira (23) para falar sobre o perrengue.

Nas mensagens, a cantora postou um vídeo do raio atingido a aeronave durante uma forte tempestade. Miley também aproveitou para tranquilizar a todos. “Aos meus fãs e a todos preocupados depois de saberem do meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego em uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio.”

A cantora ainda escreveu: “minha tripulação, banda, amigos e familiares que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência. Infelizmente não pudemos voar para o Paraguai. Amo vocês.”

Miley se apresenta, neste sábado (26), no segundo dia do festival Loolapalooza. No show ela receberá Anitta.

