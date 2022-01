Magazine Avião de Bruno, da dupla com Marrone, faz pouso de emergência após turbina estourar Além do cantor, estavam na aeronave a mulher de Bruno, Marianne Rabelo, o filho, Enzo, de 13 anos, e o secretário do cantor

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, passou por um grande susto nesta sexta-feira (21). O avião particular do sertanejo, que estava indo para Uberlândia, teve que realizar um pouso de emergência em Sorocaba, no interior paulista, após uma turbina estourar. A informação foi divulgada em primeira mão pelo colunista Léo Dias. Além do cantor, estavam na aeronave a mulh...